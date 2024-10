Como in giro per i Quartieri: "Un po' di pizza napoletana prima della partita?"

Napoli-Como è l'anticipo della settima giornata di campionato. Oggi alle 18:30 gli azzurri ospiteranno la formazione di Cesc Fabregas al Maradona in un match che si preannuncia spettacolare. Intanto, tramite i propri account social, i lariani si sono goduti un po' la città partenopea, le sue bellezze e il suo cibo.

"Un po' di pizza napoletana prima della partita?", scrive il club lombardo su X, mostrando uno scatto di una pizza a portafoglio ai Quartieri Spagnoli.

Some pizza napoletana before the game? pic.twitter.com/rXKLR5Yqoa