“Con voi anche all'Inferno!" Spezia, la Curva Ferrovia si raduna per la sfida contro il Napoli

“Con voi anche all'Inferno!" La Curva Ferrovia chiama a rapporto tutta la tifoseria spezzina in vista della sfida di sabato contro il Napoli con un raduno. Questo il comunicato dei supporters dello Spezia apparso sulla pagina Facebook 'Curva Ferrovia': "L’intento più grande è ribadire ancora una volta, che qualunque sia la nostra fine, il nostro supporto non verrà mai meno! Inciteremo la squadra cercando di condurli alla vittoria perciò la presenza di ogni persona che ha a cuore le sorti della maglia bianca sarà fondamentale, dovrà portar con se tutto l’amore e la voglia di vincere! Perché di questo si tratta ... Vincere ... una parola, mille significati ! Ciò che questi ragazzi stanno facendo in campionato ha davvero dell’incredibile, la grinta, la passione e la voglia che ogni domenica mettono in campo, non può far altro che renderci orgogliosi e fieri! Ancora una volta, in un anno così difficile, chiediamo la Partecipazione di tutti quanti, chiedendo la massima precauzione e il totale rispetto verso “le normative di sicurezza anti-Covid. Futuro, presente, passato di questa maglia sempre innamorato".