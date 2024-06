Conte ai tifosi presenti a Palazzo Reale: "Volevo salutarvi, non è stato possibile per ordine pubblico"

Antonio Conte ha scritto un post sui social all'indomani della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale: "Avrei voluto ringraziarvi di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli".

Il messaggio è dedicato ai tantissimi tifosi che ieri sono rimasti per oltre tre ore all'esterno di Palazzo Reale aspettando un saluto anche a distanza dell'allenatore. I tifosi sono arrivati già verso le 14,30 e sono andati via verso le 17.30 e sotto il sole hanno intonato per tutto il tempo cori di sostegno per il Napoli e Conte.