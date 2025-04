Conte scarica sui campi, De Luca: “Basta, il Napoli fu la meno infortunata d’Europa”

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel post-partita ai microfoni di DAZN si è lamentato dei campi d'allenamento a Castel Volutrno individuandoli come possibile causa degli infortuni della squadra: "Neres ha avvertito un piccolo problema al soleo nell'ultimo allenamento, non so se sono i campi che dovrebbero essere rifatti ma sono sempre quelli di prima. Ne prendiamo atto, continuiamo a lavorare ma se rifacessimo i campi saremmo più contenti".

Il giornalista Diego De Luca non ci sta alle dichiarazioni del tecnico azzurro e replica così sul suo profilo X: "«I campi di Castel Volturno». Ma basta!", allegando il dato del 2017 quando il Napoli fu la squadra con meno infortuni in Europa.