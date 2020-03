Coronavirus, Insigne: "Il Cotugno ha bisogno di noi. Questi i dati per donare"

Continua la lotta al Coronavirus, con tanti personaggi famosi che stanno utilizzando la propria notorietà per rendersi utili, aiutando, in particolar modo, gli ospedali. All'elenco si aggiunge anche l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne che ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, invitando i suoi followers a fare una donazione in favore dell'Ospedale Cotugno: "Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto, di seguito tutti i dati per effettuare la donazione, restiamo uniti, restiamo a casa".

Azienda Ospedaliera dei Colli

Partita Iva e Codice Fiscale: 06798201213

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: Destinato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli

CODICE SWIFT: UNCRITM1F54