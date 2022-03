Cucchi: "Osimhen fondamentale, ma il 'vecchio' Mertens quando entra cambia il Napoli"

"Bene anche Insigne secondo me".

Riccardo Cucchi, voce storica della Rai, ha commentato su Twitter la vittoria in rimonta del Napoli contro l'Udinese al Maradona: "Doppietta di Osimhen, giocatore fondamentale per Spalletti, e Napoli che vince in rimonta. Ma devo dire che il "vecchio" Mertens quando entra cambia il Napoli. Bene anche Insigne secondo me".