Cucchi spegne le polemiche juventine: "C'è la tecnologia, si accetti fuorigioco anche di cm"

Ieri, in Crotone-Juventus, il Var ha annullato a Morata il gol del possibile 1-2 dei bianconeri per un fuorigioco di pochi centimetri. Il giornalista Riccardo Cucchi ha scritto su Twitter parlando della regola dell'offside: "L' unica tecnologia che non ha bisogno di interpretazione è quella delle 'linee': gol non gol, fuorigioco. È ovvio che applicandola, si debba accettare anche il fuorigioco di pochi cm. A meno che non si voglia introdurre anche qui l'interpretazione dell'arbitro".

