Foto Danilo, addio alla Juventus? C'è l'indizio e la frase social

"Peace of mind" scrive Danilo sui social nei giorni di festa. Il brasiliano che piace al Napoli è in uscita dalla Juventus. Per molti, questo post su Instagram è un indizio d'addio. I tifosi, infatti, lo salutano e lo ringraziano per gli anni in bianconero. Lui posta anche una dedica ricevuta. Per la Juve è fuori dai piani e il Napoli lo aspetta, subito oppure a giugno. "Reset, restart, refocus" scrive Danilo postando un'altra foto dello stesso post, altro indizio del possibile addio ormai imminente, dell'inizio di una nuova avventura.

