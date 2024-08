De Giovanni durissimo sul caso Brescianini: "Figura di mer*a inaccettabile, una vergogna!"

“Quella per Brescianini è una figura di merda inaccettabile, una vergogna spaventosa". Questo il duro sfogo, affidato ad alcuni tifosi, dello scrittore Maurizio De Giovanni: "Veramente incredibile. I casi sono due: o Conte non te lo ha chiesto, ed allora perché cazzo lo hai preso, o Conte te lo ha chiesto ed allora perché cazzo non lo hai preso. Voglio proprio sentire che dirà la stampa napoletana”.

De Giovanni ha poi spiegato ulteriormente la sua posizione rispondendo ad un utente su Facebook: "È un commento a caldo in un gruppo di tifosi. Da tifoso, NON giornalista, penso di avere il diritto di esprimere la mia passione. Posso?".