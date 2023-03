De Luca: "Perché gli atalantini non erano a Napoli sabato e oggi sì?"

Il giornalista Diego De Luca ha scritto un post sui social

Il giornalista Diego De Luca ha scritto un post sui social: "Il curioso caso degli ultras dell’Atalanta: perché non erano presenti a #Napoli in occasione di Napoli-Atalanta di sabato scorso (trasferta vietata, senza biglietto) e sono in massa qui per NapoliEintracht (trasferta vietata, senza biglietto, partita non loro)? Sociologia pura".