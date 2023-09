Del Genio sta con Osimhen: "Avete mai visto uscire Ronaldo, Benzema o Haaland sullo 0-0?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social: "Sto cercando di convincere me stesso che Garcia possa essere l'allenatore giusto. Ieri dopo il primo tempo, ordinato e di nuovo con giuste distanze tra i reparti il Napoli, ero moderatamente soddisfatto. Poi rigore sbagliato, quindi penso pure un po' sfortunato sto mister.

Poi però i cambi, i maledetti cambi poco coraggiosi, contro un Bologna timoroso, rispettoso della forza dei campioni d'Italia e con una difesa in emergenza. Kvaratskelia tra i migliori fuori e poi Osimhen. Sullo zero a zero a pochi minuti dalla fine esce Osimhen (avete visto mai uscire Lewandowski, Benzema, Ronaldo, Haaland, Mbappe , ma anche Higuain, Cavani, Immobile sul risultato di parità?) il bomber principale della squadra, quello che può segnare sempre, quello che ha vinto classifica dei cannonieri, quello che, giustamente anche se troppo platealmente, ti chiede di affiancargli un'altra punta?".