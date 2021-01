Di Lorenzo dedica il gol a Llorente: "Per te amico che l'avevi dichiarato"

Giovanni Di Lorenzo ha aperto le marcature del quarto di Coppa Italia tra il Napoli e l'Empoli. Il terzino autore del classico gol dell'ex, ha voluto dedicare la rete ad un suo compagno di squadra. Questo il post su Instagram: "Primo gol stagionale in una partita per me emozionante. Per te amico mio Fernando Llorente che l’avevi dichiarato".