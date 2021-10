Di Lorenzo: “Volevamo vincere, ci portiamo a casa una bella prestazione. Avanti così"

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato sui social lo 0-0 del Napoli ieri contro la Roma. Dopo otto vittorie consecutive in campionato, primo pareggio per gli azzurri contro i giallorossi di Mourinho. Su Instagram l'esterno ex Napoli scrive: "Volevamo la vittoria, ma ci portiamo a casa una bella prestazione di squadra. Avanti così".