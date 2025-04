"E frat", Buongiorno in napoletano sui social mostra l'esultanza con i compagni

vedi letture

Il Napoli batte 2-0 il Torino al Maradona e si porta da solo in vetta alla classifica con l'Inter staccate di 3 lunghezze a quattro giornate dal termine del campionato. Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, ex di turno uscito nel corso della ripresa per infortunio, posta su Instagram la sua esultanza al secondo gol di McTominay contro i granata, scrivendo in napoletano: "E frat".