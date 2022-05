Edo DL precisa: “Nessun contatto con la scuola calcio Cantera Napoli dal 2021”

Precisazione a mezzo social per Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli che su Instagram scrive

TuttoNapoli.net

© foto di Melone/LR Press

Precisazione a mezzo social per Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli che su Instagram scrive: “Ci tengo a precisare che non ho più alcun contatto con la Cantera Napoli dal 2021. Questo per evitare che il mio nome venga associato a questa scuola calcio”.