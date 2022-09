Esordio con gol in Champions, Simeone: “Un sogno divenuto realtà, c’è voluto tempo ma ne è valsa la pena”

Esordio con gol in quella Champions League che ha tatuata sul polso per Giovanni Simeone

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio con gol in quella Champions League che ha tatuata sul polso per Giovanni Simeone. All’attaccante argentino sono bastati appena tre minuti dall’ingresso in campo per segnare al Liverpool. Il Cholito ha espresso sui social tutta la sua gioia. Di seguito il messaggio: “A volte nella vita si cerca o si sogna qualcosa. Qualcosa che mi ha richiesto molto tempo e lavoro. E lungo la strada ho trovato montagne russe di emozioni, momenti incredibili e altri davvero molto difficili. Ma solo una cosa mi ha fatto andare avanti: quel sogno. Oggi vorrei essere un esempio affinché sappiano che se combatti e se credi nei tuoi sogni, tutto è possibile! Potrebbe volerci del tempo, ma vi assicuro che ne vale la pena!!!

Questo sogno è diventato realtà e lo difenderò con tutto ciò che ho. Grazie di cuore a tutta la mia famiglia, agli amici e alle persone che mi vogliono bene e mi aiutano a migliorare ogni giorno. E, ovviamente, ringrazio i tifosi del Napoli, che mi sostengono dal primo minuto in cui sono arrivato qui”.