Europeo da record per Insigne: è il giocatore più coinvolto nelle conclusioni verso la porta

Europeo fantastico finora quello di Lorenzo Insigne. L’azzurro, è uno degli uomini chiave della squadra di Mancini e il fantastico gol realizzato ieri contro il Belgio, ma non solo, ne è la testimonianza. Insigne è stato eletto migliore in campo della partita di ieri. Il numero 10 della Nazionale, sta disputando un Europeo da sogno e con la rete di ieri ha stabilito un record. Insigne è il giocatore più coinvolto per quanto riguarda le conclusioni verso la porta. E’ stato protagonista di 25 tiri, di cui 14 tiri e 11 occasioni create, più di ogni altro giocatore della competizione finora. Lo riporta su Twitter l'account di statistica Opta Paolo.

25 – Lorenzo #Insigne ha partecipato a 25 conclusioni ad #EURO2020, di cui 14 tiri e 11 occasioni da gol create, più di qualsiasi altro giocatore nel torneo in corso. Sfavillante.#ITA pic.twitter.com/asydxludsY — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 3, 2021