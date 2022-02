Fabian rassicura: “Sto bene, è stato solo uno spavento. Ci restano 90' in casa per vincere!”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci restano altri 90 minuti in casa per vincere! Ps a tutti voi che mi avete scritto, sto bene! È stato solo uno spavento ma ho la testa dura. Grazie mille per i vostri messaggi". Questo il commento sui social del centrocampista spagnolo Fabiàn Ruiz al termine di Barcellona-Napoli. L’andaluso, nei minuti finali ha subito uno scontro con un giocatore blaugrana riportando una ferita alla testa suturata con alcuni punti a fine gara come comunicato dalla SSC Napoli. Di seguito lo scatto