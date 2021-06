Fabrice Muamba prega per Eriksen: il suo cuore si fermò per 1 ora e 18 minuti

“Per favore, Dio”. Fabrice Muamba, ex calciatore inglese di origini congolesi, ha twittato così sul dramma di Christian Eriksen, svenuto durante Danimarca-Finlandia di oggi. Non un tweet qualsiasi: il cuore di Mumaba, nel 2012, si fermò per 1 ora e 18 minuti, quando l’ex centrocampista, poi costretto al ritiro dai problemi cardiaci, era in campo con la maglia del Bolton contro il Tottenham. Una speranza in più, per Eriksen.

Please God — fabrice muamba (@fmuamba6) June 12, 2021