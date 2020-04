Feltri riporta il reddito pro capite ed insiste: "Meridionali inferiori un dato di fatto, ma parlo di soldi!"

Vittorio Feltri continua la sua campagna di correzione, dopo le dichiarazioni di ieri nel corso della trasmissione 'Fuori dal Coro'. Cosi il direttore di Libero ha sfruttato nuovamente Twitter, riportando il reddito pro capite delle regione settentrionali e quelle meridionali, spingendo l'acceleratore nello spiegare che l'inferiorità del Sud da lui rimarcata ieri, era riferita ad un aspetto prettamente economico: "Statistiche ISTAT. Reddito pro capite in Lombardia euro 37.258; reddito pro capite nel Mezzogiorno 19.000 euro. La superiorità dei settentrionali rispetto ai meridionali non è una mia opinione, ma un dato di fatto. Parlo di soldi e non di cervelli, ovviamente".

