"Fermiamoci tutti. Uniti ne usciremo presto", l'appello di Politano sui social

Sono tanti i messaggi di rimanere a casa per combattere l'emergenza Coronavirus in Italia. Al lungo elenco di appelli si è aggiunto anche l'attaccante del Napoli Matteo Politano che ha condiviso un post in merito su Instagram: "E' il momento di fermarci tutti. Ascoltiamo le raccomandazioni, c’è bisogno di tutti per fermare i contagi. Restiamo a casa, limitiamo gli spostamenti. Solo così, uniti, ne usciremo presto".