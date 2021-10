Fischi a Donnarumma, Palmeri: “Vergognoso! Uno schifo non dirlo per essere pro Milanisti”

Semifinale di Nations League da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Il numero uno della Nazionale oltre ad aver subito due reti, non è sembrato tranquillo durante la gara contro la Spagna. Sicuramente ad incidere sul rendimento del portiere del Psg i tanti fischi da parte dai suoi ex tifosi del Milan ad ogni tocco di palla. Il giornalista Tancredi Palmeri commenta l'accaduto su Twitter: "Quello che sta succedendo con Donnarumma è assolutamente vergognoso. Non dirlo è solo per non inimicarsi i tifosi milanisti, ma questo è un vero schifo".

