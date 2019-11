Forgione contro i cori dei romani: "Fanno a gara a chi è più deficiente, mi fanno pena"

Il giornalista, Angelo Forgione ha commentato su Facebook, l'ennesimo episodio di discriminazione territoriale ai danni dei tifosi del Napoli nella trasferta di Roma. Queste le sue parole: "Mi fanno sorridere quei commentatori che dicono che a cantare cori di discriminazione sono una minoranza. Ieri era l'intera Curva Sud dell'Olimpico, l'unico settore pieno di uno stadio da 70mila che ne accolti 34mila. E mi hanno fatto sorridere i calciatori della Roma che chiedevano agli spettatori degli altri settori, semivuoti, di applaudire la sospensione decisa dall'arbitro, per salvare la faccia e poter riprendere.



Mi fanno sorridere tutti quelli che dicono "speriamo sia l'ultima volta e che si metta fine a questa vergogna". Parole già sentite, sempre le stesse. È la retorica della cronaca impotente.



Mi fanno pena, invece, i vigliacchi tifosi giallorossi che hanno atteso che l'arbitro rientrasse negli spogliatoi per tornare a cantare la vergogna, per poi proseguire uscendo dallo stadio.



Non c'è dubbio che il coro discriminatorio da stadio contro Napoli sia una pessima moda, consentita da chi ha lasciato che si diffondessero stereotipi e discriminazioni contro un popolo fortemente identitario. Queste sono le masse, che si comportano secondo una psicologia di branco che rielabora tutte le pulsioni della società. Per questo mi indigna il Paese, non il coro preconfezionato degli ultras, che è fesseria, tanto più se cantato da chi oggi è afflitto dagli stessi problemi che in passato hanno generato certi luoghi comuni contro una città che ha fatto l'immagine dell'Italia nel mondo e che ne è pantografia, nel bene e nel male. Solo tre giorni fa, l’Agenzia di Controllo dei Servizi pubblici di Roma ha pubblicato un rapporto sulle condizioni igieniche in cui versa la Capitale. Il 34% delle strade è sporco, cioè una su tre. Il 48% dei cassonetti rimane pieno anche per settimane, e da un cassonetto su due si rileva la forte presenza di cattivi odori. E la condizione riguarda tutta la città, compresa la zona dove vive la sindaca Raggi. La situazione peggiora, perché i cassonetti che emanano cattivi odori sono praticamente la metà, il 48/49%, mentre a gennaio-febbraio scorso erano il 16%. Contro la puzza nauseabonda, in alcune zone, i cittadini hanno sigillato i cassonetti con lo scotch, poiché l'olezzo ormai arriva fino ai primi piani delle palazzine. L’Anaci, l’associazione nazionale degli amministratori di condominio, avverte che a Roma le richieste di intervento per disinfestazione da topi e blatte sono in costante aumento.



Questa non è una guerra a chi sta peggio, e la bellezza di Roma, come quella di Napoli, non la cancellano gli affanni amministrativi. Ma nella gara a chi è più deficiente, certamente i romanisti (e i laziali) non li batte nessuno".