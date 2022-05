FOTO - Addio di Insigne, dott. Canonico: "Per sempre il nostro capitano! Grazie di tutto!"

Anche il medico sociale della SSCNapoli, il dott. Raffaele Canonico, ha voluto salutare Lorenzo Insigne attraverso un post sui social.

Ultima partita col Napoli in casa per il capitano azzurro. Anche il medico sociale della SSCNapoli, il dott. Raffaele Canonico, ha voluto salutare Lorenzo Insigne attraverso un post sui social: "Per sempre il nostro capitano! Grazie di tutto!".