FOTO - Balotelli partecipa alla manifestazione contro il razzismo: lo scatto sui social

Mario Balotelli, calciatore del Brescia, ha partecipato alla manifestazione contro il razzismo che si è tenuta nella città lombarda per protestare contro la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano vittima di un arresto violento da parte della polizia di Minneapolis. Super Mario, che non vive un momento felice col suo club, ha partecipato insieme al fratello Enoch postando poi la foto su Instagram con la scritta "No justice, no peace", (Senza giustizia non c'è pace), concludendo il tutto con un "No racism".