FOTO - "Cercola è solo azzurra", il club Juventus non ci sta: "Siamo in 1400”

Tra gli striscioni per il terzo Scudetto del Napoli, uno in particolare non è piaciuto ai tifosi juventini, che hanno innescato una polemica sui social. Allo striscione "Cercola è solo azzurra", esposto della cittadina vesuviana, ha replicato su Twitter lo Juventus Club Cercola: "Il campo è l’unico giudice sempre e da sempre per vincitori e vinti. Detto ciò volevamo precisare a questo simpatico burlone che ha ideato questo striscione che noi siamo lo Juventus Club Cercola fondato oltre 20 anni fa e siamo il 6° al mondo con 1400 iscritti". Il campo è l’unico giudice sempre e da sempre per vincitori e vinti.

Detto ciò volevamo precisare a questo simpatico burlone che ha ideato questo striscione che noi siamo lo @juventusfc Club Cercola fondato oltre 20anni fa e siamo il 6 al mondo con 1400 iscritti.#finoallafine pic.twitter.com/HHBwmGWAKR — Juventusclub Cercola (@JuveclubCercola) June 9, 2023