FOTO - Che gioia per Lobotka: il centrocampista diventa padre, tanti messaggi da Napoli

Non è ancora ufficiale il suo acquisto, ma Stanislav Lobotka è già stato in Italia per svolgere le visite mediche e sarà il secondo colpo del Napoli. Intanto, oltre che per la sua nuova squadra, il centrocampista slovacco ha di che festeggiare. Per la prima volta, infatti, il classe '94 è diventato padre. La sua compagna Daniela Nizlova ha partorito a Trencin, in Slovacchia, per la gioia del prossimo mediano azzurro. Di seguito lo scatto pubblicato dalla donna sui social, a cui hanno risposto anche tanti tifosi del Napoli facendo loro le congratulazioni. Forse anche per questo slitta ancora l'annuncio ufficiale. Ricordiamo che, comunque, al momento non c'è posto in lista per lo slovacco.