FOTO - Consegnato il dono di Osimhen, fan commosso: "Sarai per sempre nelle mie preghiere"

Victor Osimhen continua a dimostrare la sua generosità verso chi è più in difficoltà. Ieri un fan dell'attaccante del Napoli aveva chiesto, tramite i social, una macchina da cucire per poter così lavorare. Prontissima la risposta dell'azzurro, infatti il dono oggi è già arrivato a destinazione. Lo stesso tifoso testimonia con una foto su Twitter la consegna dei pacchi, scrivendo al suo idolo e benefattore: "Sigillato, pagato e consegnato! Dio resta per sempre il più grande! Sei per sempre nelle mie preghiere, continua a vincere".

Sealed, Paid, And Delivered!

God Forever Remains the Greatest!



You are forever in my Prayers, Continue to Conquer 🙏 @victorosimhen9 https://t.co/cg2nsPNckw pic.twitter.com/ystRkGlkJG — BLANK (@desmond_obomanu) May 18, 2021