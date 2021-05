Osimhen cuore d'oro: soddisfa la richiesta di un fan e gli regala una macchina da cucire

Come già accaduto in passato, Victor Osimhen dimostra una volta ancora di avere un cuore d'oro, specie con chi è più in difficoltà. Un fan, tramite i social, ha avanzato una richiesta speciale: "Victor, non chiedo oro o argento. Desidero solo una macchina da cucire per procurarmi del cibo". Pronta la risposta dell'attaccante nigeriano: "Manda un messaggio e ti procurerò una macchina da cucire".

Send @nonso331 a message let’s get you a sewing machine😊 https://t.co/Tc3yzL0pZj — victor osimhen (@victorosimhen9) May 17, 2021