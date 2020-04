FOTO - Fabian, compleanno atipico: una torta per due e videochiamata con la Spagna

Nella giornata di ieri Fabian Ruiz ha compiuto 24 anni e, nonostante l'emergenza Coronavirus, ha potuto festeggiare in casa insieme alla sua compagna. Un compleanno atipico quello del centrocampista azzurri: ieri per Fabian torta di compleanno c'è stata, ma solo per due, a casa con la fidanzata. Poi, la videochiamata con la famiglia in Spagna, che ovviamente non è potuta venire in Italia per festeggiare l'ex Betis. Di seguito gli scatti tratti da Instagram.