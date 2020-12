FOTO - Sky e le vittorie Juve senza CR7: inserita anche quella a tavolino col Napoli!

Il percorso della Juve continua ad essere altalenante in questo avvio stagione, con tante problematiche emerse in questa prima parte sotto la guida di Andea Pirlo. L'importanza di Cristiano Ronaldo in questa fase è ancora più marcata, ed addirittura qualcuno considera la sua assenza anche per la vittoria dei bianconeri contro il...Napoli! Nonostante la partita non sia stata mai giocata, a Sky Sport hanno mostrato una grafica con l'effetto dell'assenza di Cr7 sulle prestazioni della squadra bianconera. Tra le partite con la Juve ha vinto senza il portoghese è stata segnata anche quella contro il Napoli, aspetto singolare ai limiti del grottesco, anche perchè è difficile comprendere quanto sarebbe cambiata la sfida se Cristiano fosse stato a disposizione...