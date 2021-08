FOTO - "Jamm jà", tanta voglia di Napoli per Juan Jesus: sui social è già al Maradona

L'enorme voglia di Napoli di Juan Jesus non s'è fermata all'aver atteso gli azzurri o alle questioni economiche sull'ingaggio. Subito dopo l'annuncio ufficiale, il difensore brasiliano ha cambiato la sua immagine di Instagram mostrandosi già in maglia azzurra e sul prato del Maradona. Poco dopo, il primo post dove le sue iniziali, JJ, sono diventate sinonimo di "Jamm jà" e non del suo nome. Unite al "sarò con te" già fatto proprio da Luciano Spalletti.