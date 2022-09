FOTO - Kvaratskhelia chi zittiva sul gol di Simeone? Il gesto che pochi hanno notato

C'è un'immagine che pochi avevano notato: Kvaratskhelia dopo l'assolo per la rete di Simeone porta le mani alle orecchie per sentire l'eco

C'è un'immagine che pochi avevano notato: Kvaratskhelia dopo l'assolo per la rete di Simeone porta le mani alle orecchie per sentire l'eco del Maradona e poi, come si vede dalla foto, zittisce qualcuno. Chi? Forse qualche tifoso del Napoli, qualche critico? Un gesto eloquente anche inatteso dato che il Napoli era sul 2-0 e lui è già un idolo della folla. Il settore ospiti, poi, era altrove, lui era sotto la Curva A. In estate però i pareri erano ben diversi e lo scetticismo era quasi generale.