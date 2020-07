FOTO - L'attore Salvatore Esposito scherza sui social con Ibra: "Ti faccio un'offerta che non potrai rifiutare"

Ormai ci siamo, mancano poche ore al big match della domenica tra Napoli e Milan, gara valida per il 32esimo turno di campionato. L'attore Salvatore Esposito (alias Genny di Gomorra) ha pubblicato un immagine sui suoi social in cui si mostra assieme al suo amico Zlatan Ibrahimovic. Simpatica anche la didascalia che accompagna lo scatto fotografico: "Zlatan, ti faccio un'offerta che non potrai rifiutare", a riprendere la frase cult della pellicola 'Il Padrino'.