FOTO - L'indisponibile Osimhen non abbandona i compagni e suona la carica sui social

Lui non ci sarà, poiché ancora indisponibile, ma di certo non abbandona i compagni. Victor Osimhen dovrà aspettare un altro po' prima di riassaporare il campo, ma in vista della sfida odierna con la Fiorentina ci tiene ad essere vicino alla squadra. Sui social il centravanti nigeriano ha postato alcuni scatti della partita di campionato contro i viola, dando il suo personale in bocca al lupo alla squadra.

In bocca al lupo ragazzi pic.twitter.com/wx7FTD1Kjz — victor osimhen (@victorosimhen9) January 13, 2022