FOTO - Luperto, splendido post per Ancelotti: "Ti sarò sempre riconoscente"

Sebastiano Luperto ha giocato la maggior parte delle sue partite in Serie A grazie alla fiducia che gli ha mostrato Carlo Ancelotti. E per questo, ma non solo, il difensore azzurro ci ha tenuto a ringraziare il suo ex allenatore con un messaggio su Instagram: "Ti sarò sempre riconoscente per la fiducia che mi hai mostrato. Nello sport, come nella vita, la fiducia è quella marcia in più che ti aiuta a lottare e a non mollare mai. Grazie Mister, mi hai trasmesso tanto, aiutandomi a crescere come calciatore e come uomo! In bocca al lupo a te e al tuo staff. Uomini seri e professionali fino all'ultimo minuto. È stato un onore e un privilegio stare al vostro fianco ed imparare da ognuno di voi. Grazie di cuore".