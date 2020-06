FOTO - Milik criptico, sui social posa con Mertens sul Golfo: "Gli amici saranno sempre amici"

Un messaggio criptico, che ha subito scatenato i commenti dei tifosi. "Gli amici saranno sempre amici", scrive Arkadiusz Milik sui social, prendendo ispirazione dal titolo di una celebre canzone dei Queen e postando un'immagine che lo ritrae insieme a Dries Mertens, col Golfo di Napoli alle loro spalle. E tanti dei suoi followers l'hanno interpretato come un indizio di un possibile addio imminente. In effetti l'attaccante polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e, se non rinnoverà a stretto giro di posta, sarà ceduto.