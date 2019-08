FOTO - Napoli in partenza per Marsiglia: lo scatto con Elmas e Luperto sul volo diretto in Francia

Domani per il Napoli sarà il momento di affrontare il Marsiglia per il secondo test internazionale della sua estate. La squadra è in partenza per la Francia proprio in questi minuti, come testimonia lo scatto postato dal club azzurro su Twitter, in cui sono ritratti Sebastiano Luperto e Eljif Elmas (quest'ultimo ha risolto i problemi burocratici legati al passaporto) sull'aereo che ospita il sodalizio di Ancelotti.