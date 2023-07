FOTO - Nuovo store SSCNapoli a Via Calabritto: partito il countdown sui social

Come annunciato ieri dal presidente del Aurelio De Laurentiis, il Napoli domani aprirà un nuovo store ufficiale.

Come annunciato ieri dal presidente del Aurelio De Laurentiis, il Napoli domani aprirà un nuovo store ufficiale. Sui propri account social il club azzurro ha fatto partire il countdown che porterà all'apertura nel negozio nel centro di Napoli a Via Calabritto. Orario di apertura fissato per le 19.26, stesse cifre dell'anno di fondazione della SSCNapoli.