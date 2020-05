FOTO - "Ora posso tornare in campo", bellissimo post di Di Lorenzo con la sua Azzurra

"Ora posso tornare in campo" ha scritto sul suo profilo social il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo mentre abbraccia la sua bimba Azzurra nata da pochi giorni. Il terzino era in permesso in questi giorni successivi al parto della compagna ma ora, come ha scritto, può tornare ad allenarsi. Lo farà da papà, una gioia immensa che Di Lorenzo ha voluto condividere col mondo social. Ecco il suo post: