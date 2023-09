FOTO - Osimhen a secco col Braga, ma premiato dall'UEFA: è il man of the match

Victor Osimhen, nonostante lo zero sul tabellino dei gol, è stato premiato dalla UEFA.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, nonostante lo zero sul tabellino dei gol, è stato premiato dalla UEFA. L'attaccante azzurro è risultato, infatti, secondo la massima la UEFA Champions League il man of the match di Braga-Napoli. Di seguito il post social della SSCNapoli.