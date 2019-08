FOTO - Real, James torna ad allenarsi in gruppo: lo scatto con Benzema e Sergio Ramos

Giornata di lavoro in gruppo per James Rodriguez col Real Madrid. Il colombiano, che piace al Napoli, era rimasto a Valdebebas con la squadra partita per l'Audi Cup ed ora che i Blancos sono tornati, l'ex Bayern è tornato in gruppo e lo riporta El Chiringuito Tv sui social postando la foto del suo allenamento al fianco di Sergio Ramos e Benzema. Ecco il post:

🇨🇴️ ¡@jamesdrodriguez se ENTRENA con el GRUPO en Valdebebas!



➡️ El colombiano compartió jornada de trabajo con @SergioRamos o @Benzema. pic.twitter.com/VWZPWQn3Fl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 1, 2019