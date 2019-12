FOTO - Sepe e la sua notte speciale: "Una data indimenticabile, in uno stadio indimenticabile"

"Una data indimenticabile...in uno stadio indimenticabile". E' così che Luigi Sepe esulta per una notte speciale. Da Torre del Greco al Napoli, cresciuto nel settore giovanile non è mai esploso in maglia azzurra. Al Parma invece si sta affermando e per lui il successo di stasera ha un sapore tutto particolare. Forse che sa anche un po' di rivincita.