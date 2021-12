FOTO - "Tutto il meglio, amico mio", "Mi mancherai". Osimhen e Di Lorenzo salutano Manolas

Kostas Manolas non è più un calciatore del Napoli, il greco ha coronato il suo sogno tornando in patria, dove da gennaio giocherà con l'Olympiacos. Al post su Instagram del difensore, che sanciva il passaggio ufficiale al club del Pireo, due calciatori del Napoli hanno commentato facendo i loro saluti all'ormai ex compagno di squadra.

Giovanni Di Lorenzo ha scritto sul social: "In bocca al lupo amico mio, mi mancherai". Al messaggio del terzino azzurro fa seguito quello di Victor Osimhen: "Tutto il meglio, amico mio".