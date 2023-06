FOTO - Vergognoso tweet sulla tragedia a Piazza Plebiscito: il Pescara difende Napoli sui social

Durante i festeggiamenti per il terzo scudetto vinto dal Napoli, un uomo è stato colto da infarto in piazza del Plebiscito.

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Durante i festeggiamenti per il terzo scudetto vinto dal Napoli, un uomo è stato colto da infarto in piazza del Plebiscito. Immediatamente soccorso dal 118, è deceduto poco dopo, durante il trasporto in ospedale. Su Twitter, un utente a quanto pare di fede milanista, ha espresso la propria gioia nel constatare che un uomo avesse perso la vita durante i festeggiamenti per lo scudetto. A difesa dei napoletani è intervenuto il Pescara, che ha condannato il vergognoso tweet: “Noi godremo, invece, quando vedremo sempre meno profili come questo. Account che, a prescindere dalla fede calcistica di appartenenza, vomitano ogni giorno odio e disprezzo che con il calcio non hanno nulla a che fare. E non chiamiamoli sfottò”.