Gaetano celebra la salvezza sui social: "Gioia enorme, Cagliari mi è entrata nel cuore"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, attraverso un post Instagram ha celebrato la salvezza aritmetica della sua squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha celebrato la salvezza aritmetica della sua squadra, arrivata dopo il successo odierno per 2-0 contro il Sassuolo: "Una soddisfazione enorme, una gioia ancora più grande. Sono arrivato solo da pochi mesi ma questa squadra, questi tifosi e questa isola mi sono entrati nel cuore. E ora è tempo di far festa tutti insieme".