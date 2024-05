Gaetano escluso dai pre-convocati, l’Instagram Story criptica: "Se fai 'na cattiveria..."

Gianluca Gaetano è stato escluso dalla lista dei preconvocati di Luciano Spalletti per l'Europeo

Gianluca Gaetano è stato escluso dalla lista dei preconvocati di Luciano Spalletti per l'Europeo. Nel giorno in cui la lista è stata diramata, il centrocampista di proprietà del Cagliari, attualmente in prestito al Napoli, ha pubblicato una Instagram Story criptica, con una poesia di Gianni Polverino:

"'A cuscienza è chella vucella ca, specie 'e notte, nun te fa' durmì', nun te molla. E' comm'a nu cane c'abbàja, abbàja sempe... a voglia 'e dicere: "statte zitte!!" si he fatto na cattivèria ce sta chi t' 'o 'rricòrda"". Sui social c'è già chi legge in questa storia un messaggio a Spalletti.