Garcia sui social: "Grazie ai tifosi per l'accoglienza, ora è tempo di realizzare grandi cose insieme"

Ieri è stato il giorno della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico francese si è poi espresso così sui social: “Ringrazio i tifosi napoletani per la calorosa accoglienza di oggi e l’energia trasmessa. Ora è tempo di mettersi a lavoro per continuare a crescere e provare a realizzare grandi cose insieme. FORZA NAPOLI”.