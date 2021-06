Genoa su Frabotta, altro affare con la Juve? ZIliani: "Chi non farebbe carte false per lui?"

Genoa su Frabotta. Il laterale sinistro potrebbe essere l'ennesimo calciatore inserito in un affare tra Juve e Grifone. Ironizza sui social il giornalista Paolo Ziliani: "Diciamolo: quale presidente di Serie A non farebbe carte false pur di realizzare il sogno di tutti i tifosi, quello di ingaggiare Frabotta? Preziosi, reduce dai colpi Sturaro, Rovella e Portanova, non può certo tirarsi indietro. La Serie A si conquista anche così. O no?".