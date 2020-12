Ghoulam sprona l'ambiente: "Girone difficile, dobbiamo essere orgogliosi!"

Pochi minuti in campo per Faouzi Ghoulam. Il giocatore algerino non è stato tra i protagonisti del pareggio contro la Real Sociedad, con annessa qualificazione, ma ha al tempo stesso contribuito entrando in campo per pochi minuti. Cosi il terzino azzurro ha festeggiato sui social: "Girone difficile. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo vinto".

Girone difficile. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo vinto



C'était pourtant un groupe difficile. On doit être fiers qu'on s'est classés premiers 🙌



Now that was a tough group though. We shall be proud we ranked first



